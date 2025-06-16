×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düğün konvoyunda havaya ateş açıldı, kurşun 10 yaşındaki çocuğa isabet etti

Güncelleme Tarihi:

#Düğün Konvoyu#Havaya Ateş Açma#Çocuk Yaralanması
Düğün konvoyunda havaya ateş açıldı, kurşun 10 yaşındaki çocuğa isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 16:59

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düğün konvoyundan açılan ateş sonucu, 10 yaşındaki bir çocuk yaralanırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

 Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düğün konvoyundan açılan ateş sonucu, 10 yaşındaki bir çocuk yaralanırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

2 KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi'ne gelin almaya giden düğün konvoyu, gelini aldıktan sonra Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'ne geri döndüğü esnada, 2 kişi havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda mermi, o sırada konvoyu izleyen 10 yaşındaki Y.K. isimli çocuğun koluna isabet etti. Bir anda kanlar içinde kalan çocuğun ailesi sinir krizi geçirerek fenalaşırken, ateş açan şahıslar ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Yapılan ihbar üzerin bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haberin Devamı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Havaya ateş açan 2 şüphelinin gözaltına alındığı olay sonrasında, köye giriş çıkışların bir süre kapatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düğün Konvoyu#Havaya Ateş Açma#Çocuk Yaralanması

BAKMADAN GEÇME!