Düğün konvoyunda drift yaptı! 8 bin lira ceza verildi

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Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan sürücü, plakasız otomobille drift yaptı. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi.

İsmi açıklanmayan sürücüye drift yaptığı gerekçesiyle 8 bin 222 lira ceza kesilirken, otomobile ve ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Sürücü hakkında ayrıca 'plakasız araç kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem yapıldı.