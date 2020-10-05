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Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Düğün konvoyunda drift yaptı! 8 bin lira ceza verildi

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Düğün konvoyunda drift yaptı! 8 bin lira ceza verildi
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Trabzon'da düğün konvoyuna katıldığı otomobiliyle drift yapan sürücüye 8 bin 222 lira ceza kesildi. Otomobile ve ehliyete 6 ay süreyle el koyuldu.

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  • Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye ceza
  • Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye ceza
  • Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye ceza
  • Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye ceza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan sürücü, plakasız otomobille drift yaptı. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi.

İsmi açıklanmayan sürücüye drift yaptığı gerekçesiyle 8 bin 222 lira ceza kesilirken, otomobile ve ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Sürücü hakkında ayrıca 'plakasız araç kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem yapıldı.

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