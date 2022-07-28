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Düğün konvoyunda drift yapan 2 sürücüye 22 bin TL ceza

#Samsun#Trafik#Ceza
Düğün konvoyunda drift yapan 2 sürücüye 22 bin TL ceza

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan S.A. ile K.T.’ye toplam 22 bin 120 TL ceza kesildi, otomobilleri de 60 gün trafikten menedildi.

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İlçeye bağlı Kışla Mahallesi Gebi Caddesi’nden geçen düğün konvoyundaki S.A. ile K.T., konvoydan ayrılarak kavşakta otomobilleri ile drift yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahallelinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden sürücülerin kimliklerini belirledi. S.A. ile K.T.’ye toplam 22 bin 120 TL ceza kesilerek araçları 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan, benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem tatbik edilecek ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir” denildi

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#Samsun#Trafik#Ceza

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