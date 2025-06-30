Düğün konvoyu yolu kapattı! Tepki gösteren sürücü ve eşine saldırdılar

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Olay, dün Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre bir düğün konvoyu, ters yöne girerek caddeyi trafiğe kapattı. Kutlama yaptıkları sırada ise bir araç sürücüsü ve eşi duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine konvoydaki bazı şahıslar, araca taş ve yumrukla saldırdı. Ön ve arka camları kırılan aracın içindeki vatandaşlar ise korkuyla araçtan çıkarken, konvoydaki diğer vatandaşlar taraflarından sakinleştirmeye çalışıldı.

Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.