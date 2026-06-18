Düğün hazırlığı yapıyordu: Sağlık çalışanı Esra'nın kahreden ölümü

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Esra Özdemir'e çarptı. Özdemir, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Özdemir, bu sabah hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kan alma bölümünde teknisyen olarak çalışan Özdemir'in kısa süre önce nişanlısı ile nikah kıydığı, bir ay sonra da düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Ö.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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