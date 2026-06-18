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Düğün hazırlığı yapıyordu: Sağlık çalışanı Esra'nın kahreden ölümü

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#Esra Özdemir#Mersin#Trafik Kazası
Düğün hazırlığı yapıyordu: Sağlık çalışanı Esranın kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 17:55

Mersin'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı sağlık çalışanı Esra Özdemir (27), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; Özdemir'in kısa süre önce nişanlısı ile nikah kıydığı, 1 ay sonra da düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Esra Özdemir'e çarptı. Özdemir, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

Düğün hazırlığı yapıyordu: Sağlık çalışanı Esranın kahreden ölümü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Özdemir, bu sabah hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kan alma bölümünde teknisyen olarak çalışan Özdemir'in kısa süre önce nişanlısı ile nikah kıydığı, bir ay sonra da düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Ö.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Düğün hazırlığı yapıyordu: Sağlık çalışanı Esranın kahreden ölümü

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#Esra Özdemir#Mersin#Trafik Kazası

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