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Düğün günü kabusa döndü! Araba aniden hareket etti metro hattı duvarına çarptı: Akılalmaz kaza kamerada

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#Bursa#Gelin Arabası#Kaza Anı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 16:27

Bursa’da düğün salonunun önünde park halindeki gelin arabası, damat bagaja eşya yerleştirirken, bir anda hareket edip, akan trafikten karşıya geçerek metro hattı duvarına çarptı. Bu sırada cipte bulunan gelin kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası evlerine gitmek üzere hazırlanan gelin ve damat, salondan çıkarak eşyalarını gelin arabasına yerleştirmeye başladı.

Damadın bagajı düzenlediği sırada, gelin sağ arka koltuğa oturdu. Sürücü ve yan koltuğa da çiftin akrabaları geçti. Bu sırada direksiyon başında bulunan H.Y., damada yardım etmek için cipten indi.

Düğün günü kabusa döndü Araba aniden hareket etti metro hattı duvarına çarptı: Akılalmaz kaza kamerada
METRO HATTI DUVARINA ÇARPTI

İddiaya göre viteste kalan cip, bir anda hareket ederek, caddeye doğru ilerlemeye başladı. H.Y. panikle henüz kapısı açık olan araca geri binse de kontrolün kaybolduğu cip, süratle ilerleyip ana yoldan karşıya geçerek metro hattı duvarına çarptı. Kazada gelin N.K. hafif yaralanırken, cipin önünde duran bir kadın ise son anda kenara atlayarak ezilmekten kurtuldu.

Düğün günü kabusa döndü Araba aniden hareket etti metro hattı duvarına çarptı: Akılalmaz kaza kamerada

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelin, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Düğün salonunun güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Gelin Arabası#Kaza Anı

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