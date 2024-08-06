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Düğün gecesi kahreden kaza: Damat-gelin hayatını kaybetti

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#Kütahya#Emet#Kaza
Düğün gecesi kahreden kaza: Damat-gelin hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde imam olan Mustafa Özer (23), önceki akşam saatlerinde Havvanur Özer (22) ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’de düğün yaparak dünyaevine girdi.

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Düğünün ardından gece yarısı Mustafa Özer 07 AFU 428 plakalı otomobiline evlendiği eşi Havvanur’u da alarak Emet ilçesine dönmek için yola çıktı. Özer, Kovalı mevkisine geldiğinde karşı yönden gelen özel bir enerji şirketine ait Fuat Aldemir yönetimindeki 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı.

Düğün gecesi kahreden kaza: Damat-gelin hayatını kaybetti

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Fuat Aldemir ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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#Kütahya#Emet#Kaza

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