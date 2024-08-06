Düğün gecesi kahreden kaza: Damat-gelin hayatını kaybetti

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Düğünün ardından gece yarısı Mustafa Özer 07 AFU 428 plakalı otomobiline evlendiği eşi Havvanur’u da alarak Emet ilçesine dönmek için yola çıktı. Özer, Kovalı mevkisine geldiğinde karşı yönden gelen özel bir enerji şirketine ait Fuat Aldemir yönetimindeki 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Fuat Aldemir ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.