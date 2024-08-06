DÃ¼ÄŸÃ¼n gecesi hayatÄ±nÄ± kaybeden gelin ve damat son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±: Cenazede yÃ¼rek yakan anlar

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Emet ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¶ncek kÃ¶yÃ¼nde imam olan Mustafa Ã–zer, Ã¶nceki akÅŸam Havvanur Ã–zer ile TavÅŸanlÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± BalÄ±kÃ¶y beldesinde dÃ¼ÄŸÃ¼n yaparak dÃ¼nya evine girdi. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gece yarÄ±sÄ± Mustafa Ã–zer 07 AFU 428 plakalÄ± otomobiline evlendiÄŸi eÅŸi Havvanur'u da alarak Emet ilÃ§esine dÃ¶nmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ã–zer, KovalÄ± mevkiine geldiÄŸinde karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen Ã¶zel bir enerji ÅŸirketine ait Fuat Aldemir yÃ¶netimindeki 35 FU 930 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla gelen jandarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan incelemede hurdaya dÃ¶nen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mustafa Ã–zer ile eÅŸi Havvanur Ã–zer'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Kazada yaralanan diÄŸer otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Fuat Aldemir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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SÄ°ZLERÄ° ERKEN KAYBETTÄ°M YAVRULARIM

Mustafa ve eÅŸi Havvanur Ã–zer'in hastane morgundan alÄ±nan cenazeleri dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TavÅŸanlÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± BalÄ±kÃ¶y belesi YataklÄ± kÃ¶yÃ¼ne getirildi. Ã–zer Ã§ifti iÃ§in YataklÄ± kÃ¶y meydanÄ±nda cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±.Â Cenazeye TavÅŸanlÄ± kaymakamÄ± Hayrettin BaskÄ±n, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± ÃœsteÄŸmen Canberk Ã–ztÃ¼rk, KÃ¼tahya MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ä°rfan AÃ§Ä±k, TavÅŸanlÄ± MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ MevlÃ¼t Hakan Asan, AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Himmet Ã–zer, BalÄ±kÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Yazkan, Mustafa Ã–zer'in babasÄ± Sami ile annesi GÃ¼lsÃ¼m Ã–zer, Havvanur'Ä±n babasÄ± ismail Biltekin, annesi Emine Biltekin ile iki ailenin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Cenazede Mustafa Ã–zer'in annesi GÃ¼lsÃ¼m Ã–zer, tabutlara sarÄ±larak, "Sizleri erken kaybettim yavrularÄ±m. Ben size nasÄ±l dayanacaÄŸÄ±m HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin yavrularÄ±mÃ¶ diye gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã–zer Ã§iftinin cenazesi omuzlarda mezarlÄ±ÄŸa kadar taÅŸÄ±narak yan yana topraÄŸa verildi. Kazada yaralanan diÄŸer otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Fuat Aldemir'in ise hastanede tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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OLAY

Emet ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¶ncek kÃ¶yÃ¼nde imam olan Mustafa Ã–zer, Ã¶nceki gÃ¼n akÅŸam saatlerinde Havvanur Ã–zer ile TavÅŸanlÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± BalÄ±kÃ¶y'de dÃ¼ÄŸÃ¼n yaparak dÃ¼nyaevine girdi. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gece yarÄ±sÄ± Mustafa Ã–zer 07 AFU 428 plakalÄ± otomobiline evlendiÄŸi eÅŸi Havvanur'u da alarak Emet ilÃ§esine dÃ¶nmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–zer, KovalÄ± mevkisine geldiÄŸinde karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen Ã¶zel bir enerji ÅŸirketine ait Fuat Aldemir yÃ¶netimindeki 35 FU 930 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla gelen jandarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan incelemede hurdaya dÃ¶nen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mustafa Ã–zer ile eÅŸi Havvanur Ã–zer'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

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Kazada yaralanan diÄŸer otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Fuat Aldemir ise ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–zer Ã§iftinin otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan cansÄ±z bedenleri itfaiye ekiplerince Ã§Ä±karÄ±larak hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Havvanur Ã–zer'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi gelinliÄŸinin de otomobilde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DÃœÄžÃœN GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n Emet ilÃ§esinde dÃ¼ÄŸÃ¼n sonrasÄ± araÃ§larÄ±yla dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda baÅŸka bir otomobille Ã§arpÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybeden Mustafa (23) ile Havvanur Ã–zer (22) Ã§iftinin, TavÅŸanlÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± BalÄ±kÃ¶yâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¶y meydanÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Ã–zer Ã§iftinin dans ettikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kazadan geriye Mustafa ve Havvanur Ã–zer Ã§iftinin mutlu anlarÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kaldÄ±.

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