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Düğün fotoğrafçısı dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı

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#Kocaeli#Dilovası#Düğün
Düğün fotoğrafçısı dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Düğün fotoğrafçısı ve oğulları düğünde tartıştıkları damat Güven Esen’in evini basıp silahla ateş açtı. Olayda, damadın amcası ve arkadaşı öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kocaeli Dilovası’nda önceki akşam ilçedeki bir düğünde, düğün fotoğrafçısı Bülent Y.’nin oğlu Caner Y. ile damat Güven Esen arasında, fotoğrafların misafirlere satılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Düğünün ardından para meselesinin çözülmediği gerekçesiyle fotoğrafçı Bülent Y., aileyi arayarak parasını istedi. Aile, parayı ödediğini söyleyerek başka ücret vermeyi reddetti. Bunun üzerine taraflar telefonda birbirine hakaret etti.

Düğün fotoğrafçısı dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı

Damadın amcası İdris Esen (solda) ve arkadaşı Ömer Torun (sağda) saldırıda hayatını kaybetti.

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DAMADIN EVİNİ BASTI

Ardından fotoğrafçı Bülent Y., oğulları Muhammet Y., Eyüpcan Y. ve Caner Y. ile birlikte dün 01.00 sıralarında ailenin yaşadığı evin önüne gitti. Burada, taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Muhammet Y. ve Eyüpcan Y. yanlarındaki silahları çıkararak karşı tarafa ateş etti. Damat Güven Esen, babası Abdurrahman Esen, kardeşi Abdullah Esen, amcası İdris Esen, arkadaşı Ömer Torun ve ailenin komşusunun 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan damadın amcası İdris Esen ile arkadaşı Ömer Torun kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan baba ve 3 oğlu, yakalanarak gözaltına alındı.

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#Kocaeli#Dilovası#Düğün