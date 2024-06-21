Düğün eğlencesi savaş alanına döndü... 2 şüpheli gözaltında

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Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu. Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Trafiği durduran şüpheliler, araçtan inip uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı.

EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğince ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

2 şüpheli evlerinde yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.