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Düğün eğlencesi savaş alanına döndü... 2 şüpheli gözaltında

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#Bursa#Polis#Düğün
Düğün eğlencesi savaş alanına döndü... 2 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 02:28

Bursa’da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Şüpheliler, uzun namlulu silahlar ile havaya peş peşe ateş etti. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu. Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Trafiği durduran şüpheliler, araçtan inip uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı.

EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğince ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

2 şüpheli evlerinde yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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#Bursa#Polis#Düğün

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