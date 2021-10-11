Düğün driftçisi cezadan kaçamadı

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İstanbul Güngören’de önceki gün bir motosikletçinin düğün konvoyunda drift ve lastik yakma hareketi yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından trafik polisleri harekete geçti. 34 CTA 852 plakalı motosikleti kullanan sürücünün Hacı Eymen A. olduğu belirlendi. Yakalanan Hacı Eymen A.’ya, ‘Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi, drift’ten 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün el konulurken, motosikleti de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Hacı Eymen A., trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten de adli işlem yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.