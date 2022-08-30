Düğün dönüşü minibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

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Çanakkale’den Balıkesir yönüne giden Ahmet Güney’in kullandığı 10 AGY 092 plakalı minibüs, dün 07.30 sıralarında, Balıkesir-Kütahya yolunun Kepsut ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Güney dahil 17 kişi, ambulanslarla Balıkesir ve Kepsut’taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüstekilerin, Tekirdağ’da önceki gün katıldıkları düğünün ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.