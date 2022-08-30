Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Düğün dönüşü minibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#DÜĞÜN#Trafik Kazası
Düğün dönüşü minibüs devrildi: 17 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:00

Balıkesir’de, düğünden dönenlerin içinde olduğu minibüs devrilirken, şoför Ahmet Güney’in de aralarında bulunduğu 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Çanakkale’den Balıkesir yönüne giden Ahmet Güney’in kullandığı 10 AGY 092 plakalı minibüs, dün 07.30 sıralarında, Balıkesir-Kütahya yolunun Kepsut ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Güney dahil 17 kişi, ambulanslarla Balıkesir ve Kepsut’taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüstekilerin, Tekirdağ’da önceki gün katıldıkları düğünün ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#DÜĞÜN#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji