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Düğün dönüşü feci kaza! Gamze öğretmen hayatını kaybetti

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#Trafik#Kaza#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 17:50

VAN'ın Erciş ilçesinde. arkadaşlarının Adana'daki düğünü dönüşü içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlanan Iğdır'ın Aralık ilçesindeki bir lisede öğretmen olan Gamze Aras Şavlı (28) hayatını kaybetti, eşi ile araçta bulunan 2 arkadaşı yaralandı. 6 ay önce evlenen Gamze Ara Şavlı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Adana'da arkadaşlarının düğün törenine katılan öğretmen Gamze Aras Şavlı, eşi Fırat Şavlı, arkadaşları Esat Çeçen ve Damla Çeçen'in içinde bulunduğu 06 HLT 93 plakalı otomobil dönüş yolunda dün saat 12.30 sıralarında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti, eşi Fırat Şavlı araçta bulunan Esat Çeçen ve Damla Çeçen yaralandı.


Düğün dönüşü feci kaza Gamze öğretmen hayatını kaybetti

Eşi Fırat Şavlı ile 6 ay önce düzenlenen törenle hayatını birleştiren Gamze Aras Şavlı'nın cenaze namazı Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacardoğanşalı köyü mezarlığında kılındı. Cenaze namazına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Aralık İlçe Kaymakamı ve Karakoyunlu Kaymakamlığına vekalet eden Fatih Özcan, Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, eğitimciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Düğün dönüşü feci kaza Gamze öğretmen hayatını kaybetti

Namaz sonrası Gamze öğretmenin cenazesi gözyaşları ve dualar arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Gamze öğretmen, eşi ve arkadaşlarının Adana'daki arkadaşlarının düğün töreninden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Düğün dönüşü feci kaza Gamze öğretmen hayatını kaybetti

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#Trafik#Kaza#Öğretmen

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