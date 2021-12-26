Düğün dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron Türkiyede yayılırken... Dikkat çeken çağrıOmicron Türkiye'de yayılırken... Dikkat çeken çağrı!#Koronavirüs
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri Tribünler ikiye bölündü...Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri! Tribünler ikiye bölündü...#Fenerbahçe
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Erdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktırErdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBBde terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özel teftiş başlatıldıİBB'de terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Özel teftiş' başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Fenerbahçe, Malatyasporu 2 golle mağlup ettiFenerbahçe, Malatyaspor'u 2 golle mağlup etti#Fenerbahçe
Moskovada panik anları Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradıMoskova'da panik anları! Bir an da cebinden çıkardı... Herkes kaçacak yer aradı#Moskava
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüKritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine pitbull dehşeti 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandıYine pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandı#Sultangazi
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Balotelliden inanılmaz gol Yıllar önceki sevincini hatırlattı...Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı...#Mario Balotelli
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
HABERLERGündem Haberleri

Düğün dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

#Trafik Kazası#Otoyol#BURSA
Düğün dönüşü facia Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'da, katıldıkları düğünden dönen ve sürücülerin akraba olduğu öğrenilen iki otomobil, otobanda yan yana giderken çarpıştı. Kazadan sonra savrularak bariyerlere çarpması sonucu demir yığını haline dönüşen otomobillerdeki 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza saat 21.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun Bursa istikametindeki Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. İznik’te katıldıkları bir düğünden sonra Bursa istikametine giden ve akraba oldukları öğrenilen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, yan tarafında seyir halinde olan İsmail Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan araçlardan Sönmez yönetimindeki otomobil yolun sol tarafındaki, Köse yönetimindeki otomobil sağ taraftarı bariyerlere çarptı. 

Her iki araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Sönmez ve Köse ile yolculardan Ömer Faruk Sönmez hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil sürücülerinin cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre sağlanamadı. Jandarma ve Trafik Şube ekipleri otoyolda önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Düğün dönüşü facia Çok sayıda ölü ve yaralı var


Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Otoyol#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk