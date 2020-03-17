Düğün dernek bir süre yok

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği ‘Koronavirüs Tedbirleri’ genelgesinde şu ifadeler yer aldı:

* “Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak.

STK’LAR, DERNEKLER

* Sivil toplum kuruluşlarının (STK) genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek. Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) bugün saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.

* Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu ‘Taziye Evleri’nin faaliyetleri bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak.”

* Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.