Düğün alışverişleri başladı, Mahmutpaşa hareketlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Faaliyetlerini durduran düğün salonlarının normalleşme sürecine girilmesiyle 1 Temmuz itibariyle açılmasına karar verildi. Düğün salonlarının açılması, evliliğe giden yolda yapılacak alışverişler için İstanbul’un gözde alışveriş noktası Mahmutpaşa’da hareketlilik oluşturdu. Nişan, çeyiz, düğün alışverişi yapmak isteyenler Eminönü’ndeki Mahmutpaşa Çarşısı’nın yolunu tuttu. Koronavirüs salgının yoğun olduğu dönemde dükkanlarını kapalı tutan esnafın ise düğün sezonu öncesi yaşanan hareketlilikten memnun olduğu gözlendi.

Koronavirüs salgınından dolayı yaklaşık üç aya yakın bir süre kapalı kaldıklarını söyleyen Mahmutpaşa Çarşısı esnafı Adil Halitoğlu, “Düğün salonları açılıyor. Bundan dolayı işler yavaş yavaş iyiye gidiyor. Gelinlik, sabahlık, gecelik ve çeyizlik ürünlere talep oluyor. Düğün salonlarının açılma kararının ardından bir hareketlilik yaşanıyor. Bundan sonra böyle devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Düğün salonlarının açılacak olması piyasayı hareketlendiriyor”

Evlenecek olan çiftlerin buradan istediği her şeyi alabileceğini belirten esnaf Özkan Erdal, “Yaklaşık üç ay kadar kapalı kaldık. Yavaş yavaş normalleşiyoruz, bu sürede çok fazla hijyen ve sosyal mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kurallara dikkat ettikten sonra her şey daha iyi bir duruma doğru ilerleyecek. Düğün salonlarının açılacak olması piyasayı yavaş yavaş hareketlendiriyor” diye konuştu.

“Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyoruz”

Nişan için alışveriş yapan Tolga Tuncer ve Tuğçe Tanrıöver çifti de, “Nişan alışverişi yapmaya geldik. İlk önce ailelerimiz istekleri doğrultusunda alışverişimizi yaptık. Daha sonra kendimiz için alışveriş yapacağız. Koronavirüs salgınından dolayı nişanımızda erteleme yaşandı. Normalde nisan ayında nişan yapacaktık ama seyahat kısıtlaması gibi nedenlerden dolayı temmuz ayına ertelemek zorunda kaldık. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyoruz. Her şeyden önce önemli olan sağlık, o yüzden sabırlı olmak herkes için daha iyi olacak” açıklamalarında bulundu.