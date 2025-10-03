×
Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Geline 1.5 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 11:56

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Jirki Aşireti’nden Hülya-Emrah Gökçe çifti, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi. Damada 3 milyon TL ve geline de 1,5 kilo altın takıldı.

Başaran köyünde Jirki Aşireti’nden Hülya ve Emrah Gökçe çiftinin düğünü 2 gün 2 gece sürdü. Düğüne, Şırnak’ın yanı sıra Mardin, Hakkari, Van ve Diyarbakır’dan gelen binlerce davetli katıldı.

Gazi Yıldırım’ın sahneye çıktığı düğünde, metrelerce uzunlukta sıra oluşturan davetlilerin halayları, dronla görüntülendi. Törende damat Emrah Gökçe’ye 3 milyon TL, gelin Hülya Gökçe’ye ise 1,5 kilo altın takıldı.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ'

Gelin Hülya ve damat Emrah Gökçe, mutluluklarını paylaşıp, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Damadın babası Ömer Gökçe, düğün süresince gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, aşiret mensuplarımıza ve misafirlerimize gönülden teşekkür ederim. Düğünümüz katılım açısından çok yoğundu. Bu, halkımızın birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesidir" dedi.

Damadın kız kardeşi Merve Gökçe de "Bir aşiret kızı olmaktan gurur duyuyorum. Bu ilgi ve sevgiyi bize hissettiren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Damadın sağdıcı Engin Gökçe ise, "Gelinimize 1,5 kilo altın, damadımıza 3 milyon TL takıldı. Katılım sağlayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

