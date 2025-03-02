Düğmeli evler tarih oluyor

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Toroslar’ın zirvesinde eski bir Yörük köyü olan, Manavgat Çayı’nı besleyen derelerin arasında kurulan, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya Turizm Örgütü tarafından ‘2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ seçilen Ormana’da, imar planı sorunu yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da köyü olan Ormana’da butik otel, turistik restoran gibi kullanılan birçok düğmeli ev, Koruma Amaçlı İmar Planı’nda yer almıyor. Bazı evlerin bulunduğu yerler, planda ‘pazaryeri’, ‘ibadethane’, ‘karakol’ olarak geçiyor. İbradı Belediyesi, planda görünmeyen düğmeli evler için yıkım kararı aldı.

YÜZDE 90’I TEHLİKEDE

Düğmeli evlerin restorasyonuna öncülük ettiklerini anlatan Tolga Özgüven, Koruma Amaçlı İmar Planı’nda çok sayıda hata yapıldığını dile getirerek, “Köydeki tarihi evlerin neredeyse yüzde 90’ı yıkım tehlikesi altında” diye konuştu. İbradı Belediyesi ise açıklama yapmadı.