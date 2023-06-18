Dudu’nun katili aranıyor

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İzmir Urla’da 3 gündür pansiyonda kalan Dudu Y.'yi (21) göremeyen pansiyon çalışanları, önceki akşam durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Y.'nin kocası Rıfat Y.'ye (26) olayın ardından ulaşılamadığı öğrenildi.

İKNA EDİP PANSİYONA ÇAĞIRMIŞ

Dudu Y.’nin geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.’den şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3.5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.’nin yakınları tarafından memleketi Çorum’a götürüldüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir’e dönen Dudu Y.’yi, eşi Rifat Y.’nin 4 gün önce ikna edip, pansiyona çağırdığı belirlendi.

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Dudu Y.’nin 1 çocuk annesi ablası Serpil Metin (31), Rıfat Y.’ye tepki gösterip, “Çiçeğimizi soldurdular. Biz o kişiye kızımızı öldürsün diye vermedik. Boşanma sürecindeydi. Kızımızı kandırdı, tekrar birleşti. Bu kişide uyuşturucu satmak, kapkaç ve yaralama gibi her şey var. Kardeşimle görüşmek için çağırmış” dedi.