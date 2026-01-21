‘Düdüksu’ karne aldı, miyavlama pekiyi

Haberin Devamı

Samsun Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde rehber öğretmenler Pınar Eşitken ve Birgül Karaçlı ile Müdür Yardımcısı Damla Güler, çocukların hayvanlara olan sevgisine kayıtsız kalmayarak geçen yıl bir yavru kedi sahiplendi. Düdüksu adını verdikleri kedi o günden sonra tüm vaktini öğrencilerle ve öğretmenlerle geçirmeye başladı ve okulun ayrılmaz bir parçası haline geldi.

YAŞ MAMAYA TAKDİR

Böyle olunca da öğrenciler karne alırken onun için de bir karne düzenlendi. Ama Düdüksu’nun karnesinde matematik, fen, edebiyat yerine yeme içme, uyku düzeni, miyavlama, kuyruk sallama, sevgi ve saygı gibi dersler yer aldı. Tüm dersleri pekiyi olan Düdüksu, yaş mamaya olan düşkünlüğü ve okuldaki uyumlu davranışları nedeniyle ayrıca bir de takdir belgesi almaya hak kazandı.

Düdüksu’nun karnesinde notlarının hepsi pekiyi.