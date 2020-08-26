Dudu İsminin Anlamı Nedir? Dudu Ne Demek?

Kökeni Farsça olan Dudu İsmi kız çocuklar için kullanılan bir addır. Farklı ve anlamlı isimleri ile beraber kız çocukları adına değerlendirilebilecek güzel isimler içerisinde yer alıyor. Özellikle farklı okunuşu ve hoş telaffuzu ile beraber son dönemlerde beğeni toplayan isimlerden biridir. Genel olarak Türkçedeki anlamı ise, ‘Hanım ya da küçük kardeş’ üzerinden ifade edilmektedir.

Dudu İsminin Anlamı

Değişik anlamları ile beraber Dudu ismi Türkçede yakın zamanda sevilmeye başlanan güzel isimlerden biridir.

- Hanım veya hanımefendi

- Küçük kardeş

- Bir papağan cinsi.

- Abla

Bu şekilde naif ve narin anlamları üzerinde kız çocukları için kullanılabilecek isimler içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar Türkçe içerisinde sözcük anlamı üzerinden de kullanılsa dahi, çok fazla değerlendirilen bir kelime değildir. Daha çok kız çocukları adına İnternetten araştırılan ve son zamanlarda ilgi gören isimler içerisinde yer almaktadır.

Dudu genelde tek başına kullanılan bir isimdir. Her ne kadar farklı isimlerle bir araya getirme durumu olsa dahi, tek başına daha uygun şekilde değerlendirilebilir. Minik yavrunuz adına listeye alabileceğiniz Türkçedeki güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.