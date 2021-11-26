Dublörlü dolandırıcılık! E-Devlet şifresini çalıp harekete geçtiler ama...

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CNN Türk istihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.

E-DEVLET ŞİFRESİNİ ÇALDILAR

Dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın “E-devlet” şifresini ele geçirdi. F.D.’nin “E-Devlet” sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.

DUBLÖRLÜ VURGUN SON ANDA ENGELLENDİ

F.D.’ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.’nin 5.5 dönüm arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.

E-DEVLET ŞİFRESİ NEDEN ÖNEMLİ

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan “E-Devlet” sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, E-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112’nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.