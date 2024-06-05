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Dubanın üzerinde uyuya kalıp Marmara Denizi'nde sürüklendiler! 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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#Yalova#Marmara Denizi#Bot
Dubanın üzerinde uyuya kalıp Marmara Denizinde sürüklendiler 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 09:29

Yalova’da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı. Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Dubanın üzerinde uyuya kalıp Marmara Denizinde sürüklendiler 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi. (DHA)

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#Yalova#Marmara Denizi#Bot

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