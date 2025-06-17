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Dubai çikolatasını yedi nefesi kesildi! 'Ölümle sonuçlanabilirdi'

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#Dubai Çikolatası#Yabancı Cisim#Market Ürünleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 10:50

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Dubai çikolatası yiyen çocuk nefes almada zorluk çekince imdadına annesi yetişti. Müdahale sonrası kontrol edilen çikolatanın içinden çıkan ise şok etti.

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Dün, ailenin 6 yaşındaki çocuğu marketten alınan çikolatayı yerken nefes almakta zorluk çekti. Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak ağızdaki gıdayı çıkartıp çocuğun nefes almasını sağladı. Çikolata kontrol edildiğinde ise, içinde plastik parçalar olduğu fark edildi.

Yakup Kurttekin, evden arandığını cevap verdiğinde eşinin ve çocuklarının panik havasıyla küçük kızının boğazına bir şey kaçtığını ve bunu çıkartırken de içinde naylon parçacıklarının olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

Dubai çikolatasını yedi nefesi kesildi Ölümle sonuçlanabilirdi

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ'

Naylondan tıkandığını, nefes alıp vermede zorlandığı fark edildiğini söyleyen Kurttekin, "Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir" dedi.

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#Dubai Çikolatası#Yabancı Cisim#Market Ürünleri

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