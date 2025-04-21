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Dubai çikolatası yüzünden fıstık bitti

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#Dubai Çikolatası#Fıstık#Sosyal Medya
Dubai çikolatası yüzünden fıstık bitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 07:00

Sosyal medyada viral olan Dubai çikolatası, küresel düzeyde “fıstık kıtlığına” yol açtı.

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Dubai merkezli Fix adlı çikolatacı tarafından üretilen, içinde Antep fıstığı kreması ve kadayıf bulunan çikolata, 2023 yılı sonunda TikTok’ta paylaşılan bir videoyla ün kazanınca pek çok marka benzer ürünler çıkarmıştı. Dünyanın önde gelen fıstık ihracatçısı ABD’de geçen yılki zayıf hasat nedeniyle yaşanan kıtlığa talep patlaması da eklenince fıstığın kilo fiyatı bir yıl içinde yaklaşık 16.86 dolardan (yaklaşık 650 TL) 22.71 dolara (yaklaşık 870 TL) yükseldi. Bazı mağazaların satışları sınırlamaya başladığı bildirildi.

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#Dubai Çikolatası#Fıstık#Sosyal Medya

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