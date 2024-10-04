Duayene veda

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Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede, 1 Ekim’de beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Güneri Cıvaoğlu için dün saat 11.00’de Demirören Medya Center’da tören düzenlendi. Törene eşi Canan Cıvaoğlu, yeğenleri Ayşegül Mola, Kemal ve Kerem Ulubay, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Yazarı Sedat Ergin, Hürriyet Yazarı, tarihçi İlber Ortaylı, Milliyet çalışanları, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve meslektaşları katıldı.

‘55 YIL SEVDİK BİRBİRİMİZİ’

Gazetedeki törenin ardından Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde ise Cıvaoğlu’nun ailesi, yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski Başbakan Tansu Çiller, çok sayıda gazeteci, iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri vardı. Taziyeleri kabul eden Canan Cıvaoğlu yaptığı konuşmada, “Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyecek bir şey yok. Benim için büyük bir kayıp, büyük bir boşluk olacak. 55 yıldır birbirimizi sevdik. Çok şeyler söyledi. Ancak en çok aklımda kalan, mezarına çok sevdiği kokulu yasemin çiçeği istememesiydi” dedi. 85 yaşında hayatını kaybeden Cıvaoğlu’nun cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.