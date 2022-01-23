Duayen hukukçu hayatını kaybetti

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Alacakaptan’ın ölüm haberini duyuran İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bir de babam öldüğünde bu denli üzgündüm. Kader çizgimin ressamı gitti. Yanında staj yaptığım, bildiklerimin başucu hocası ışıklar içinde uyu…” mesajı paylaştı. Prof. Dr. Uğur Alacakaptan 1934 yılında, Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede hukuk doktoru unvanını aldı. Sosyal demokrat kimliğiyle tanınan Alacakaptan, İtalya ve İngiltere’de aldığı eğitimlerin ardından 1967 yılında Türkiye’nin en genç ceza hukuku profesörü unvanını kazandı.

UĞUR MUMCU’NUN RANZA ARKADAŞIYDI

1974’te CHP’den siyasete atıldı, 12 Eylül’de tutuklanarak Mamak Cezaevi’ne konuldu. Burada gazeteci, yazar Uğur Mumcu ile altlı üstlü ranzalarda ve aynı hücrede yattı. Kaldıkları hücre, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarından önce kaldıkları hücreydi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurucu dekanlığını da üstlenen Alacakaptan aynı zamanda Uluslararası Ceza Hukuku Derneği, Türk Ceza Hukuku Derneği ve Türk Hukuk Kurumu üyesiydi. 1958 yılında İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Panuniliği Prensibi, 1961 yılında Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai Mesuliyet, 1968 yılında İşlenemez Suç ve 1975 yılında Suçun Unsurları isimli rehber niteliğindeki kitaplarını yayınladı.