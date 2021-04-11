Duayen gazeteciye veda

Türkyılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılan cenaze törenine ailesinin yanı sıra yakınları, mesai arkadaşları ve gazeteci meslektaşları katıldı. Türkyılmaz’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Rize’de 1966’da doğan Türkyılmaz, gazeteciliğe 1990 yılında Anadolu Ajansı’nda (AA) stajyer muhabir olarak başlamış, ekonomi haberleri müdürlüğü de dahil olmak üzere birçok kademede görev almıştı. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Onur Kurulu Üyesi de olan Türkyılmaz, Ajans Bizim’in kurucuları arasında yer alıyordu.

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