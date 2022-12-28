Duayen fotomuhabiri İstemi’ye Meslek Onur Ödülü

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1959’da mesleğe başlayan ve 63 yıldır görevinin başında olan usta gazeteci İstemi, 1994’te ilk akredite fotomuhabiri olarak çalışmaya başladığı TBMM’de Milliyet Gazetesi’nin parlamento fotomuhabiri olarak mesleğine devam ediyor. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, jüri toplantısında oluşan konsensusun, ödülün gazeteciliğe verdiği emek ve yılmak bilmeyen azmiyle meslekte 60 yılını geride bırakan İstemi’ye verilmesi yönünde olduğunu söyledi:

İsmet İnönü’yle sohbet anı.

“Çünkü Mustafa İstemi, gözbebeğimiz genç gazetecilerle mesleğimiz arasında ta Ahmet Emin Yalman’a kadar uzanan bir köprüdür. Çünkü İstemi, yaptığı işe önem veren, saygınlığını ve onurunu koruyarak mesleğini icra eden, okur için kamu yararını, meslektaşları için dayanışmayı gözeten tüm gazetecileri temsil eden bir örnektir. Çünkü Mustafa İstemi çocuk denecek yaştan bugüne kadar tam 60 yıldır mesleğimizin sade bir emekçisidir. Adeta vücudunun bir parçası haline gelmiş fotoğraf makinesiyle bugün bile haber peşinde koşan bir delikanlıdır.”

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Mustafa İstemi görev sırasında.

İstemi’nin ödülü Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak’ta Cemiyet’te takdim edilecek.

KİMDİR?

1943 yılında İstanbul’da doğan Mustafa İstemi, ilk olarak 1959’da İstanbul’da Vatan Gazetesi’nde mesleğe başladı. İki yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde ilk kez profesyonel olarak kadroya giren İstemi; Türk Haberler Ajansı, ANKA Haber Ajansı, Hürriyet, Günaydın, Güneş ve Sabah gazetelerinde de çalıştı. İlk kez 1979’da adım attığı Milliyet Gazetesi’ne 1994 yılında son kez dönen İstemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne akredite ilk fotomuhabiri oldu. Sadece üç yıl uzak kaldığı meslek hayatı boyunca binlerce siyasetçiyi, yüzlerce hükümet üyesini, başbakanları ve cumhurbaşkanlarını fotoğrafladı. Parlamento Muhabirleri Derneği Onur Kurulu üyesi Mustafa İstemi, halen Milliyet Gazetesi parlamento fotomuhabiri olarak görev yapıyor.