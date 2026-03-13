×
Dualarımız İlber Hoca’yla; Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 01:33

Tarihçi ve Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

