Dualarımız İlber Hoca’yla

Haberin Devamı

Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.

Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında Hürriyet’e bilgi veren İlber Hoca’nın kızı Tuna Ortaylı “Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor” dedi.