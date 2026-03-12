×
Dualarımız İlber Hoca'yla

Güncelleme Tarihi:

#Prof. Dr. İlber Ortaylı#İlber Ortaylı Sağlık Durumu#Prostat Ameliyatı
Dualarımız İlber Hoca’yla
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 07:00

YAZARIMIZ Prof. Dr. İlber Ortaylı (79), geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.

Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında Hürriyet’e bilgi veren İlber Hoca’nın kızı Tuna Ortaylı “Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor” dedi. 

