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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Lütfü Türkkan'a tepki

#DSP#Lütfü Türkkan#Bingöl
DSP Genel Başkanı Önder Aksakaldan Lütfü Türkkana tepki

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

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Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 83. yılında, 83 milyon Türk halkının Atatürk'ü bir kez daha saygı, şükran, minnet ve özlemle yad ettiğini belirtti.

Atatürk'ün büyüklüğünü bir kez daha görmüş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aksakal, "Zira daha dün onun huzuruna çıkmayı zul görenlerin, bugün iltifatların en büyüğüyle hitap ederek övgü, minnet ve şükranlarıyla saygılarını sunması laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine olan güven duygularımızın güçlenmesine katkı koymaktadır." dedi.

TÜRKKAN'IN ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ETMESİ

Aksakal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesini değerlendirdi. Olayın sadece bir siyasetçinin değil, herhangi bir insanın dahi tevessül etmemesi gereken kötü bir davranış olduğunu belirten Aksakal, böyle bir olay sonrasındaki asli sorumluğun ilgili şahsın omuzlarında olduğunu dile getirdi. Önder Aksakal, "Siyasette ve sosyal ilişkilerde nezaketin timsali olmuş bir devlet adamının, Bülent Ecevit'in partisinin Genel Başkanı olarak, Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayın tarafı olan Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınadığımızı öncelikle belirtmek durumundayım." diye konuştu.

Sarf edilen kötü sözün hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemeyeceğini vurgulayan Aksakal, bununla birlikte kişinin bireysel densizliğinin, o kişinin içinde bulunduğu kurumu külliyen itibarsızlaştırmaya gerekçe olamayacağını belirtti. DSP Lideri Önder Aksakal, şunları söyledi:

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"Elbette bu kişinin halen mensubu olduğu partinin Mecliste üstlendiği Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılmış olması olumlu karşılansa da eğer kendisi bir irade ortaya koyamıyorsa bulunduğu partinin yetkili organlarının kararıyla mensubu olduğu yapıdan uzaklaştırılması en azından toplumsal infialin etki derecesini düşürecektir. Milletvekilliğinden ayrılmasına yönelik beklentiler konusuna gelince, bilindiği üzere mevcut yasalarımıza göre bir kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi parti genel başkanlarının değil, sadece milletvekilinin kendi iradesine bağlı olmakla birlikte, aynı zamanda TBMM Genel Kurulunun da onayını gerektirmektedir. Bu hususun da gözden uzak tutulmaması gerekir."

KILIÇDAROĞLU'NUN AB BÜYÜKELÇİLERİNE KANAL İSTANBUL MEKTUBU

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DSP Lideri Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AB ülkelerinin büyükelçilerine "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili gönderdiği mektuba da değindi.

Uluslararası ticari ya da siyasi ilişkilerde tehdit ve şantaj gibi yöntemlerin kabul edilemeyeceğini kaydeden Aksakal, "CHP Sözcüsü Sayın Engin Altay, dün Mecliste yaptığı basın toplantısında, mezkur mektup içeriğiyle ilgili olarak 'Evet şikayet etmiyoruz, tehdit ediyoruz.' diyerek sanki bu gibi ihaleleri sadece AB ülkelerinin firmaları alacakmış gibi algı yaratması, ayrı bir trajikomik durum olarak kaşımıza çıkmaktadır. Peki yarın bu gibi projelere Rusya, Çin, Japonya firmaları girerse başka bir rejim mi uygulayacaklar, bunu kendilerine sormak lazım." dedi.

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#DSP#Lütfü Türkkan#Bingöl

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