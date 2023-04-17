DSP Genel Başkanı Aksakal, CNN Türk'te soruları yanıtladı... 'CHP'nin DSP'yi aşağılayan bir bakışı var'

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DSP Genel Başkanı Aksakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DSP Cumhur İttifakı deyince siyasette taşlar yerinden oynadı. Bunu birinci nedeni bana göre DSP kurulduğundan beri CHP'nin vesayeti altındadır hep. Ecevit gittikten sonra DSP'ye ne gerek var anlayışı da burada keskinleşti. O özgüven DSP'yi ikinci planda tutan bir bakış açısıydı, tırnak içerisinde söylüyorum DSP'yi aşağılayan bir bakış açıları vardı. İkincisi bugünkü seçim geçmişlerdeki dönemlerdeki seçimler gibi değil. Esasen bir süreç Türkiye'de MİT krizinden beri devleti ele geçirme operasyonun sürdüğü daha sonrasında darbe girişi ile en üst noktasına taşındığı bir dönem vardı. Biz bunu 2002'de yaşadık. Ecevit Irak'ın işgaline karşı çıkmıştı ama parti içinde gereken desteği göremedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başardı, darbe girişiminde halk sokaklara döküldü.

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ABD IRAK'TAN ÖNCE DSP'Yİ VURDU

Sonrasında ABD Türkiye politikasıyla çelişen bir politika ortaya çıkınca artık sistemi değiştiriyoruz ve muhalefeti desteleyeceğiz dediler. Bundan 2 3 yıl önce buna başladılar. Hadiseyi magazinleştirmek istemem ama en son ABD gezisinde danışmanların Amerikalı seçilmesi, kayıp olan 8 saat olayı.. Tabii bunları bizim bilmemiz söz konusu olamaz ama Türk devleti bunu bilir. HDP'nin söylemi Kemal Kılıçdaroğlu aday çıkarsa biz aday çıkarmayacağızdı. Kandildeki teröristlerin ayrı ayrı her biri sözde yöneticileri destek mesajı yayınladılar. Bunların her birini küresel emperyalizmin bir organizasyonu olarak görüyoruz. Bunu gördük yıllardır da söylüyoruz. Benim bütün demeçlerimi araştırabilirler. Şunu söylüyoruz ABD Irak'tan önce DSP'yi vurdu. Biz bunu o günden beri söylüyoruz.

Geçen dönemde yanlış uygulamalar olmadı mı oldu elbette. 15 Temmuz'dan beri normaline girdi. İktidarlar yanlış kararlar alabilir mi alabilir. Biz bugünün doğrularını geçmişin yanlışları ile ortadan kaldırma hakkına sahip değiliz.

ECEVİT YAŞASA CUMHUR İTTİFAKI DER MİYDİ?

Benim yorumum sayın Cumhurbaşkanı DSP'nin 2002'den beri çizgisinden çıkmadığını gördü. İktidarın yanlışına yanlış, doğrusuna doğru dedik. Şimdi bu kanalda da konuşuluyor başka kanallarda da konuşuluyor. Ecevit ölse de fikirleri yaşıyor. Ecevit sözde bir Kürt devleti kurulmasına karşıydı. Mevcut muhalefetin yaşanalar göz önüne alındığında buna sessiz kaldığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ziyareti sonrasında Kürt sorunun Melis'te çözeceğiz dedi. Biz burada taban tabana zıtız. Aydın'da Kürt yok mu? Ankara'da Kürt yok mu? Oradakiler niye sorunumuz var demiyor da Kürt sorunu doğuda konuşuluyor. HDP zaten bas bas söylüyor. Biz bağımsız bir Kürt devleti istiyoruz diyorlar. Ecevit hem PKK hem de Hizbullah terörünü bitirdi, başlarını adalete teslim etti.

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HÜDA PAR Hizbullah terörünün bitirilmesinden 12 sene sonra kuruldu. Sempatisi, o düşünceye yakınlığı var mı bilemem, bizim için önemli olan elinde silah olması. Bugün HDP'nin elinde silah var. Yarın çıkın HDP Türkiye Cumhuriyeti devleti bir bütündür desin yarın Önder Aksakal HDP'den randevu alıp görüşür. Ecevit ölmüş olabilir ama fikirleri yaşıyor, biz bu fikirler ışığında Ecevit, Cumhur İttifakı'nı desteklerdi diyoruz.