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DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge, son yolculuğuna uğurlandı

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#Ahmet Murat Özbilge#Bursa#DSP
DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 14:41

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge (60), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Bursa'da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, bir televizyon programına katılmak üzere dün sabah saatlerinde İstanbul'a gitti. Ailesiyle bir süre zaman geçiren Özbilge, sonra otoparktaki otomobiline gitti. Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi, otoparka gittiğinde, Özbilge'nin araçta hareketsiz yattığını gördü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özbilge'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge, son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. Şehabettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenazeye; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, DSP Bursa İl Başkanı Cahit Akıncı, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve yakınları katıldı.

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DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge, son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 1 çocuk babası olan Özbilge, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge, son yolculuğuna uğurlandı

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#Ahmet Murat Özbilge#Bursa#DSP

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