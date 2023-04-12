DSP Genel Başkan Yardımcısı ölü bulundu

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DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge (63), dün ailesiyle Göngören’deki bir AVM’ye gitti. Ailesi alışveriş yaparken kendisi otoparktaki aracına geldi. Telefonla aradıkları Özbilge’ye ulaşamayan ailesi hemen otoparka gitti. Özbilge’nin hareketsiz olduğunu görünce de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler aracın kilitli kapısını açtı ancak Özbilge’nin hayatta olmadığı belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge’nin kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.