Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

DSP Genel Başkan Yardımcısı ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#DSP#Ahmet Murat Özbilge#Göngören
DSP Genel Başkan Yardımcısı ölü bulundu
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, aracının içinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge (63), dün ailesiyle Göngören’deki bir AVM’ye gitti. Ailesi alışveriş yaparken kendisi otoparktaki aracına geldi. Telefonla aradıkları Özbilge’ye ulaşamayan ailesi hemen otoparka gitti. Özbilge’nin hareketsiz olduğunu görünce de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler aracın kilitli kapısını açtı ancak Özbilge’nin hayatta olmadığı belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge’nin kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DSP#Ahmet Murat Özbilge#Göngören

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık