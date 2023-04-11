DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'den acı haber

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Bursa’da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için İstanbul Merter’e geldi. Bir süre ailesiyle birlikte gezen Özbilge daha sonra tek başına otoparka bıraktığı aracına döndü. Kendisinden haber alamayan ailesi aracı kontrol ettiğinde Özbilge’nin hareketsiz yattığını gördü.

Aile bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbilge’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Özbilge’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Murat Özbilge'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.