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DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'den acı haber

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#DSP#Bursa#İSTANBUL
DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilgeden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 17:13

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, aracının içinde ölü bulundu.

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Bursa’da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için İstanbul Merter’e geldi. Bir süre ailesiyle birlikte gezen Özbilge daha sonra tek başına otoparka bıraktığı aracına döndü. Kendisinden haber alamayan ailesi aracı kontrol ettiğinde Özbilge’nin hareketsiz yattığını gördü.

Aile bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbilge’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Özbilge’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Murat Özbilge'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilgeden acı haber

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#DSP#Bursa#İSTANBUL

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