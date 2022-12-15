DSÖ’den vergi çağrısı

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DSÖ üye ülkelere, hayat kurtarmak adına şekerle tatlandırılmış içeceklerde de vergileri artırma çağrısında bulundu. Kılavuzda, dünya genelinde en az 85 ülkenin şekerle tatlandırılmış içecekler için bir çeşit vergilendirme uyguladığı, Meksika, Britanya ve Güney Afrika’nın bunu başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Kılavuzda DSÖ Sağlık Geliştirme Direktörü Ruediger Krech’in, “Şekerli içecekler üzerindeki vergiler sağlığı desteklemek adına güçlü bir araç olabilir. Bu vergiler hayat kurtarırken ve hastalığı önlerken, sağlıkta eşitliği destekleyebilir ve ülkeler için gelir kaynaklarını harekete geçirebilir” şeklindeki görüşlerine yer verildi. Vergilendirmenin şekerli içeceklerin fiyatını artırırken tüketici talebini azaltacağına işaret edilen kılavuzda, küresel çapta şekerli içeceklere konulan yüzde 50 verginin, 50 yıl içinde dünya ekonomisine 1.4 trilyon ABD doları ek gelir getirebileceği de belirtildi.