DSÖ’den şifalı bitkilere İstanbul zirvesi

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Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, birçok hastalığın tedavisinde bitkilerden elde edilen ilaçlar kullanıldığını belirterek “Şifanın arandığı en kadim kaynaklardan biri hâlâ keşfedilmemiş sayısız türü bünyesinde barındıran bitkiler âlemi” dedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, bugün birçok hastalığın tedavisinde bitkilerden elde edilen ilaçlar kullanıldığına ve Anadolu topraklarının sahip olduğu 3 bini endemik, toplam 12 bin bitki türü ile bitkilerle tedavi alanında müstesna bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Sadece bitki çeşitliliği açısından değil, üzerinde birçok önemli hekim ve bilim insanının yaşamış olması hasebiyle de Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır. Tarihi öğretilerin gün yüzüne çıkarılarak, modern uygulamalara entegrasyonunda üzerimize düşeni yerine getirmek için 2012’de Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı kuruldu. Gerekli mevzuat düzenlemesi yapıldı. 2014’te yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği bu çerçevede önemli bir adımdı. Bu sayede Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, birçok üniversitede GETAT eğitim ve uygulama merkezleri açıldı. Ancak GETAT uygulamalarının bilimsel ve akademik bir zeminde yürütülmesi son derece önemli.

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Emine Erdoğan , Anadolu’nun yetiştirdiği bilim adamları ve şifalı bitkilerin tanıtıldığı sergiyi gezdi. Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hayat ağacı hediye edildi.

TÜBİTAK’TAN PROJE ÇAĞRISI

Bu minvalde geçen aylarda ülkemizin saygın araştırma kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK Başkanlığımız tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın araştırılmasına yönelik proje çağrısına çıkıldı. Akademik çalışmaların ve bilim insanlarının GETAT uygulamalarına gösterdiği ilginin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede Türkiye’nin GETAT uygulamalarında önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için bir cazibe merkezi olacağına eminim.

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ANADOLU TIBBI MARKA OLDU

Ayrıca, topraklarımızın bu zengin şifa birikiminin, Sağlık Bakanlığımızca patenti alınan ‘Anadolu Tıbbı’ markası altında daha da geliştirilerek, insanlığın istifadesine sunulacak olması, ümit verici bir gelişme."