DSÖ Türkiye Temsilcisi: "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede örnek ülke"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye’deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.