DSÖ tarafından Suriye'ye gönderilen tıbbi yardım malzemeleri İstanbul'a ulaştı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni bir dönemin başladığı Suriye'de yaşayanlara sağlık yardımı ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda Travma Acil Cerrahi Kitleri (TESK) ve temel ilaçları içeren 50 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan uçak saat 04.30'da İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Yardım malzemeler gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından TIR'larla Mersin'e oradan da Suriye'ye ulaştırılacak. AB İnsani Yardım fonuyla alınan tıbbi malzemeler arasında temel ilaçlar, acil durumlarda travma bakımı için özel olarak tasarlanmış; cerrahi aletler, anestezi malzemeleri ve sterilizasyon malzemeleri içeren kitler bulunuyor. Getirilen malzemeler arasında ayrıca, hastanelerin ve kliniklerin hem acil hem de rutin ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlamak üzere yaygın hastalıkları tedavi etmek ve hastalık salgınlarını önlemek için temel ilaçlar da yer alıyor.