DSÖ onaylamıştı! Bakan Koca'dan Coronavac mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin."

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara