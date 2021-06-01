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Haber Giriş: 01.06.2021 - 18:57 | Son Güncelleme:

DSÖ onaylamıştı! Bakan Koca'dan Coronavac mesajı

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DSÖ onaylamıştı! Bakan Koca'dan Coronavac mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sinovac firmasının Coronavac koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin."

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