DSÖ İstanbul’da ofis açıyor

DSÖ’nün ofis açabilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı ev sahibi anlaşması dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Anlaşmaya göre, DSÖ yetki alanı ve Türkiye’deki faaliyetleri için Türk hükümetinin önerilerini tam ve eksiksiz şekilde dikkate alacak. DSÖ’nün Avrupa Bölge Ofisi’ne bağlı olacak İstanbul Ofisi, Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü’nün operasyonel bir birimi olarak faaliyet gösterecek. İçinde similasyon destekli eğitim merkezinin de yer alacağı DSÖ İstanbul Ofisi’nin, yapılacak sağlık ve insani yardımların kapasitesini arttırması amaçlanıyor. İstanbul Ofisi’yle afetlere yanıt aşamasında devreye girecek ek uzman ve müdahale kapasitesi de oluşturulacak. Kriz yönetimine yönelik sağlık sistem kapasitelerinin değerlendirilmesi, risk yönetimi politikaları ve programlarının geliştirilmesinde üye ülkelere destek verecek olan DSÖ İstanbul Ofisi, mülteci bölgelerinde karşılaşılan insani ve sağlıkla bağlantılı zorluklar için de teknik destek sağlayacak.