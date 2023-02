DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Gaziantep'te

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros gelişiyle ilgili “Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros’u karşılayarak DSÖ’nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.

Just arrived in Gaziantep, #Turkiye, to meet with health officials, health workers and responders, and people affected by the recent earthquakes. @hans_kluge and I will reaffirm @WHO's solidarity and support for recovery and #HealthForAll people in 🇹🇷.