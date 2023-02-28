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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Gaziantep'te

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#Ghebreyesus#DSÖ#Gaziantep
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Gaziantepte
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 01:48

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gaziantep’e geldiğini duyurdu.

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DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros gelişiyle ilgili “Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros’u karşılayarak DSÖ’nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.

 

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#Ghebreyesus#DSÖ#Gaziantep

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