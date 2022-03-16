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DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler İçin Türkiye’de toplanıyor

#Dünya Sağlık Örgütü#Avrupa Bölgesi#Türkiye
DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler İçin Türkiye’de toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

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17-18 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek toplantıya DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margarítis Schinás ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanı sıra birçok ülkeden sağlık bakanı ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım olacak.

55 ülkeden temsilcilerin yer alacağı toplantıya Bosna Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan, Romanya, Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya Sağlık Bakanları, Libya Başbakan Yardımcısı, Letonya Devlet Sekreteri ile Sırbistan ve Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcıları katılacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margarítis Schinás ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca toplantıda katılımcalara seslenecek.

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Mülteci ve göçmen sağlığına ilişkin önümüzdeki dönemdeki faaliyetler ve iş birliği konularının ele alınacağı toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, üst düzey katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile birlikte Afrika ve Doğu Akdeniz Bölge Direktörlerinin de katılmasıyla büyük önem taşıyan toplantı sonrasında sonuç bildirgesi yayınlanacak.

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#Dünya Sağlık Örgütü#Avrupa Bölgesi#Türkiye

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