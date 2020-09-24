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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

DSİ’den kanallarda temizlik çalışması

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DSİ’den kanallarda temizlik çalışması
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ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde DSİ ekipleri Mavikent Mahallesi’ndeki sel tahliye kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Mavikent Mahallesi’nde DSİ ekipleri tarafından mahalle içindeki sel tahliye kanallarında temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaklaşan kış mevsiminde olası sel taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan kanal temizlik çalışmaları sürüyor.

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "Mahallemiz ilçemizin nüfus oranı açısından en büyük mahallesidir. Mavikent örtü altı sebze üretimin yoğun yaşandığı bir mahalledir. Kış mevsimi yaklaşıyor. Sel tahliye kanalları yılda bir kez temizleniyor. Bu yüzden güz yağmurları başlamadan kanallarımızın temizlenmesi gerekiyordu. Olası sel taşkınlarını yaşamamak için DSİ ekiplerimiz temizlik çalışması başlattı" dedi.

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