DSİ’den kanallarda temizlik çalışması

Mavikent Mahallesi’nde DSİ ekipleri tarafından mahalle içindeki sel tahliye kanallarında temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaklaşan kış mevsiminde olası sel taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan kanal temizlik çalışmaları sürüyor.



Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "Mahallemiz ilçemizin nüfus oranı açısından en büyük mahallesidir. Mavikent örtü altı sebze üretimin yoğun yaşandığı bir mahalledir. Kış mevsimi yaklaşıyor. Sel tahliye kanalları yılda bir kez temizleniyor. Bu yüzden güz yağmurları başlamadan kanallarımızın temizlenmesi gerekiyordu. Olası sel taşkınlarını yaşamamak için DSİ ekiplerimiz temizlik çalışması başlattı" dedi.