DSİ’den deprem bilançosu: Barajlarda ciddi hasar yok

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Murat Alp, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na deprem bölgelerindeki barajların durumu ve yapılan çalışmalarla ilgili özetle şu bilgileri verdi:

3 MİLYON TON ENKAZ

* Sahada bulunan 12 bin 600 makine ve ekipmanın 5 bin 26 adedi Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza aitti. Bu 5 bin 26 adet iş makinesinin 3 bin 42’si, yani yaklaşık yüzde 60’ı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün.

* Bugüne kadar 3 milyon ton enkaz kaldırdı iş makinelerimiz. 5.4 milyon litre de motorin dağıttı.

* 578 konteyner ve seyyar WC imalatı gerçekleştirdik. 998 barınma çadırı, 24 bin 968 battaniye, 2 bin 221 ısıtıcı ve uydu telefonu dağıtımı yapıldı.

* Çadırkent ve konteyner alanlarının saha düzenlemeleri yapılarak içme suyu ve kanalizasyon hatları kazıldı.

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* Barajlarımız gerçekten önemli bir sınav verdi bu önemli depremlerde. Deprem bölgesi içerisinde kalan 140 adet baraj tek tek incelenirken, ilk etapta acil müdahaleyi gerektirecek bir duruma rastlanmadı.

* Asi Nehri’ndeki su yükselmesiyle Hatay Havalimanı’na ve terminal binasına su basması DSİ’nin bölgeye gönderdiği altı adet pompayla su tahliyesi yapılarak önlendi.

YÜZDE 57 DOLULUK

* Kahramanmaraş’ta ortaya çıkan yüksek sayıdaki defin işlemlerine ait mezar kazıları da DSİ tarafından yapıldı.

* Kartalkaya Barajı’nın kretinde (baraj gövdesinin en üst noktaları) çatlaklar tespit edildi. Bu barajın hasarlı kısmını kaldırarak yeniden yapımına yönelik yapım ihalesini gerçekleştireceğiz.

* Geçen sene bu zamanlar kuraklık durumunda barajlarımızın doluluk oranı yüzde 63’tü, bu sene yüzde 57. Ama bu yüzdemiz bahar yağışlarıyla artıyor.

* Hatay’da 12 adet barajımız DSİ teknik ekiplerince incelendi. Burada Reyhanlı, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda kısmen az hasar tespit edildi.

ASİ’NİN DEBİSİ TAKİPTE

* Asi Nehri’nde 9 Şubat’ta meydana gelen bir su yükselmesi Suriye’deki aşırı yağışlar nedeniyle 130 m3/sn değerine çıkması üzerine Afrin kurutma kanalı regülatöründeki kapaklar açıldı ve iş makineleriyle bir drenaj sağlandıktan sonra bu 25 metreküplere kadar düştü. Asi Nehri’nin debisi de sürekli ölçülerek takip ediliyor.

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* Deprem bölgesindeki 11 ilimizde bulunan 907 bin 876 hektar alanı sulayabilen 190 adet tesisten sadece yüzde 2’sinde sulama yapamıyoruz gibi görünüyor.

ATATÜRK BARAJI 4 KEZ İNCELENDİ

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Alp, Atatürk Barajı’nın dört defa detaylıca kontrol edildiğini söyledi ve “Herhangi bir sorun gözlemlenmedi” dedi.