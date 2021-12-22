Dropshipping nedir, nasıl yapılıyor?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Memura ek zam gelecek mi Kritik toplantı sona erdiMemura ek zam gelecek mi? Kritik toplantı sona erdi#Memur-Sen
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Araçlar yolda kaldı, kuyruk oldu İstanbula kar yağacak mı Canlı yayında yanıt verdiAraçlar yolda kaldı, kuyruk oldu! İstanbul'a kar yağacak mı? Canlı yayında yanıt verdi#Trabzon
Yolda yürüyen kadının burnunu ve dişlerini kırdı Pes dedirten ifade...Yolda yürüyen kadının burnunu ve dişlerini kırdı! 'Pes' dedirten ifade...#BURSA
Salgında yeni yeni umut Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdularSalgında yeni yeni umut! Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdular!#Koronavirüs
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilirCinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir#Prens Andrew
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
Beşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktınBeşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktın#2021 Yılının Skandalları
HABERLERGündem Haberleri

Dropshipping nedir, nasıl yapılıyor?

#Dropshipping#Dropshipping Nedir#Dropshipping Nasıl Yapılır
Dropshipping nedir, nasıl yapılıyor

Dropshipping, satıcının müşteri siparişlerini kabul ettiği ancak satılan malları stokta tutmadığı bir perakende satış şekline verilen addır. Dropshipping yöntemi ile satıcı, ürün stoğu yapmadan farklı bir satıcıya aracı olarak gönderim sağlayabilmektedir. İşte, Dropshipping yöntemi hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Dropshipping, stoksuz ürün satma işlemi yapılabilen bir e-ticaret yöntemidir.

Dropshipping Nedir ve Nasıl Yapılır?

E-ticaret son zamanlarda pek çok insanın tercih ettiği bir para kazanma yöntemidir. Stok yapmadan satış yapılabilen bir yöntem olarak biliniyor. Bu sayede işletme giderleri tamamen ortadan kalkıyor ve düşük bir sermayeyle başlangıç yapılabiliyor. Standart bir perakende modeliyle arasında büyük farklar bulunuyor. Bilinen en büyük farkları arasında stok durumunun olmamasıdır. Dropshipping yöntemi kullanan kişilerin elinde herhangi bir ürün için stok tutmasına gerek yoktur.

Satıcılar herhangi bir kişiden uygun fiyata istediği bir ürünü alarak, kendi kar fiyatıyla satışa sunmasıdır. Bu şekilde başkalarının ürünleri aracı olarak satma sistemidir. Bu para kazanma yöntemi son zamanlarda herkesin özellikle gençlerin kullandığı bir yöntem oluyor. Sermaye gerektirmeyen bir iş olduğundan, güzel kazançlar elde edilebiliyor. Dropshipping yapmak isteyen kişilerin mutlaka öğrenmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bu detaylar daha iyi bir kazanç sağlamak için gereklidir. Ürün alınan kişi toptancı görevini görür.

Toptancı sayfasından satılacak ürünler, dropshipping yapmak isteyen kişiler tarafından başka kişilere satılır. Para direkt olarak toptancının hesabına geçer. Fakat kar miktarı müşteri bulan kişinin hesabına geçer. Satıcılar her zaman üçüncü kişilerden herhangi bir ürün bularak, bunun satışını gerçekleştirir. Satıcı kişiler arada olan kişiler olduğundan, kargo gibi birçok hizmetle bağlantılı değildir.

Haberin Devamı

Tüm işlemler toptancı ve bulunan müşteri arasındadır. Aracılar bulduğu müşterilerin bilgilerini toptancıya iletir ve ürünler toptancı tarafından müşterilere iletilir. Satılan ürün karları aracıya aktarılır. Bu hizmet aslında biraz müşteri bulma potansiyeliyle alakalı bir durumdur. Kim ne kadar fazla müşteri bulur ve ürün satarsa stoksuz sağlayacağı kazanç o kadar fazla olur. Satıcılar ürünü hiç bir şekilde görmeden direk olarak alıcıya ulaştırır.

Dropshipping Avantajları ve Dezavantajları Hakkında Bilgi

Dropshipping yapmanın bazı avantajları vardır. Özellikle çok fazla sermaye gerekmediğinden çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında bir ürün stoklamak veya depolamak zorunluluğu bulunmuyor. Bir ürünün satışını yapmak veya göndermek için herhangi bir ürünü satın almak zorunluluğu bulunmuyor. Stok durumu olmadığından ürünlerin satılmaması gibi bir durum söz konusu olmuyor ve bu durumla beraber zarar etme riski ortadan kalkıyor. Bu e-ticaret sistemine başlamak gayet kolaydır. Genellikle bilgisayar ortamından bu işlemler kolayca yapılabiliyor. Enerji ve mekan ayarlaması yapılarak, internet üzerinden tüm sistemlerde satış yapılabiliyor.

Haberin Devamı

Herhangi bir depoya gerek olmadığından, toptancı üzerinden müşterilere ürünler gönderiliyor. Günümüzde bakıldığında bir pazarlama sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Dropshipping yapan kişiler her zaman müşteri ve toptancı arasında bir aracı görevini görüyor. Satıcılar hiç bir zaman ürünü görmüyor ve toptancıyla herhangi bir ilişki içerisine girmiyor. Toptancıların ürün fiyatları üzerine kar ekleyerek, müşterilere ürün satışlarını gerçekleştiriyor. Risk oluşturmadığından dolayı bu e-ticaret sistemi herkesin son zamanlarda tercih ettiği bir kazanç kapısı oluyor. Günümüze bakıldığında dropshipping yapan kişiler sadece bir bilgisayarla bu işi yapmaya başlamıştır. Evlerinden oturduğu yerden ürünlerin pazarlamasını yaparak, müşteri kitlesine ulaşmıştır.

Haberin Devamı

Dropshipping yapmanın en büyük dezavantajı, kar oranının çok düşük olmasıdır. Büyük bir müşteri kitlesine hitap edilememesi durumunda kazanç oranı oldukça düşük olacaktır. Sabır işi olması ve piyasada birçok kişinin bu işi yaptığının unutulmaması en önemli faktördür. Dev şirketlerin bile dropshipping yaptığını unutmamak gerekir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dropshipping#Dropshipping Nedir#Dropshipping Nasıl Yapılır

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem