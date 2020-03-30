Drop Ne Demek? Drop Nedir? Drop Tdk Kelime Anlamı

İngilizce kökenli olarak Türkçeye aktarılan drop kelimesi, müzikle ilgili bir akor olarak öne çıkmaktadır. Ana anlamı üzerinde müzikte kullanılan bu terim, kendi anlamı kapsamında Türkiye'de halk dilinde pek tercih edilmez.

Drop Ne Demek?

Drop kelimesi anlam olarak ‘düşük’ anlamı taşımakta ve bu anlam üzerinden müzikte bir terim olarak kullanılmaktadır. En kalın telinin 1 tam ses kalın şeklinde akorlandığı, sert akorların çalınmasını sağlayan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Drop Nedir?

Müzikle ilgilenen pek çok kişinin bildiği durup kelimesi, ‘düşük’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Daha çok rock ve metal müzik ile ilgilenen gruplar ya da bireysel solistler müzik aletlerinde, kalın ses telini kullanmak amaçlı akort olarak değerlendirdiği bir anlamdır.

Drop TDK Kelime Anlamı

Drop kelimesi son dönemlerde karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumu açısından da bir değere sahip olan bu kelime, ‘düşük, (akort) olarak tabir edilmektedir. Müzik aletinde kalın tam bir ses akort işlemi yapabilmek için tanımlanan bir değerdir. Bu değer gündelik yaşam içerisinde kullanılan bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Kelime aynı zamanda İngilizcede düşürmek ya da bırakmak gibi farklı anlamlara sahiptir. Ancak evrensel şekilde müzik aletleri için akort yapmak adına değerlendirilir.