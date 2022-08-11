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Dronlu trafik denetimi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#İstanbul#Drone
Dronlu trafik denetimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

İstanbul Sarıyer’de trafik polisleri, dronlu denetim yaptı. Kurallara uymadıkları dron tarafından tespit edilen 9 sürücüye, uygulama noktasındaki polisler tarafından toplam 1.995 TL para cezası kesildi.

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TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki uygulama noktalarında dronlu trafik denetimi yapıldı. Kontroller sırasında emniyet kemeri ve kask takmamak, muayenesiz araç kullanmak gibi trafik kurallarına dikkat edildi. Denetimlerde emniyet kemeri ve kask takmadığı belirlenen 8 kişiye kişi başı 196 TL, muayenesiz araç kullandığı belirlenen 1 kişiye 427 TL olmak üzere toplam 1.995 TL para cezası verildi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen ve trafik güvenliğini sağladıkları için polislere teşekkür eden Mehmet Sezai Altekin isimli bir vatandaş, “Kurallara kayıtsız şartsız uyulmalı. Kemer mutlaka takılmalı ve araç sürerken tabela ne gösteriyorsa ona uyulmalı. Ben 53 sene kurallara uydum, sadece bir kez ceza yedim. Allah polislerimize kolaylık versin, onların işlerini zorlaştırmamalıyız. Sadece kendi hayatımız için değil başkalarının hayatı için de kurallara uymalıyız” dedi.

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#Trafik#İstanbul#Drone

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