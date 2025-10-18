×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 15:24

 Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği, dronla yapılan denetimde kaçak avcının yakalandığı anların görüntüsünü paylaştı. Görüntüde nesli tehlikedeki dağ keçilerinin sürü halinde gezmeleri de yer aldı.

Eğirdir ilçesinde Doğa DKMP Şefliği ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlere devam etti. Eğirdir, Aksu ve Sütçüler bölgelerinde kaçak avcılığın önüne geçmek için dron, termal kamera ve dürbünle görev yapan ekipler, dağlarda, ormanlarda gece gündüz devriye görevini sürdürüyor. Ekiplerin dron ile yaptığı denetimler de kayıt altına alındı.

Dronlu denetimde yakalandı Gece gündüz denetimler devam ediyor

Dronlu denetimlerde belirlenip, ekipler tarafından yakalanan kaçak avcı, jandarma ekiplerine teslim edilip hakkında cezai işlem uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından kaçak avcının yakalandığı anların paylaşıldığı görüntülerde nesli tehlikedeki dağ keçilerinin doğal yaşam alanlarında sürü halinde gezmeleri yer aldı.

Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik sarp arazi ve kayalıklarda denetim yapan ekiplerin görüntüsü de paylaşıldı.

